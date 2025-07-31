Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı, şüpheli tutuklandı

Mersin’in Anamur ilçesinde meydana gelen ve kamuoyunu derinden sarsan 12 yaşındaki Eyüp Can G.'nin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir pasajda ölü bulunan Eyüp Can’ın, çalıştığı dönerci dükkânında ustası tarafından kovalandığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.U. (24), “şaka yapmak amacıyla” çocuğu kovaladığını itiraf etti.

Olay, sabaha karşı saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, döner ustası N.U., Eyüp Can G.’nin serviste yavaş hareket etmesi üzerine onunla şakalaşmaya başladı. Daha sonra çocuğu kovalamaya başlayan N.U., Eyüp Can’ı pasaj sokağına kadar takip etti. Kısa süre sonra çocuk gözden kayboldu. İş yerine geri dönmemesi üzerine çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasajın zemin katında hareketsiz yatan Eyüp Can, çalışanlar tarafından bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede vücudunda 5 adet kesi olduğu tespit edilen Eyüp Can G., Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi sonucunda çocuğun, düşmeye bağlı kafa travması, kemik kırıkları ve iç organ hasarları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Tutuklama kararı çıktı

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli N.U., Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "İhmali Davranışla Ölüme Sebebiyet Verme" suçundan tutuklandı.

Kovalamaca görüntüsü ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntülerde Eyüp Can G.’nin sokakta yürüdüğü, ardından N.U.’nun kovalamaya başladığı ve çocuğun kaçtığı anlar net şekilde yer aldı.