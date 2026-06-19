Mert Nobre kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nobre Türk mü?

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Ocak ayında başlayacan Survivor 2026'nın bugün son günü... Yaklaşık 6 ay süren serüven sona eriyor. Yarışmacılardan Mert Nobre'nin hayatı merak konusu olmuş durumda... Sık sık "Mert Nobre kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor.

Mert Nobre kimdir?

Mert Nobre, 6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Asıl adı Márcio Ferreira Nobre olan eski futbolcu, profesyonel kariyerine 1999 yılında Brezilya'nın Paraná takımında başladı. Daha sonra Cruzeiro forması giyen Nobre, kısa bir süre Japonya'da Kashiwa Reysol'da da oynadı.

Türkiye macerası ise 2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla başladı. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan golcü oyuncu, Süper Lig şampiyonlukları yaşadı. 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçen futbolcu, "Mert" adını aldı.

Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'a transfer olan Mert Nobre, siyah-beyazlı ekipte de uzun yıllar forma giydi. Kariyeri boyunca Mersin İdmanyurdu, Kayserispor, BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda da oynayan deneyimli futbolcu, İsviçre ekibi FC Wil'de de görev yaptı.

Futbolculuk kariyerini 2019 yılında noktalayan Nobre, ardından teknik direktörlüğe adım attı. İlk teknik direktörlük deneyimini Gençlerbirliği'nde yaşayan Nobre, daha sonra Altay ve Çorum FK'da görev aldı.

Brezilya doğumlu olmasına rağmen Türk vatandaşlığı alan Mert Nobre, kariyeri boyunca ne Brezilya Milli Takımı'nda ne de Türkiye Milli Takımı'nda forma giydi. Buna rağmen Türkiye futbolunda bıraktığı iz ve attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.