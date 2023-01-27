Mesleği bitme noktasına geldi, çırak yetişmiyor: 'Ata yadigarları' Ökkeş ustaya emanet

Kentte 58 yıl önce bir saat tamircisinin yanında çırak olarak mesleğe başlayan 66 yaşındaki Peltek, her türlü saatin tamirini yaparak zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor. Güvenlik kamerası sistemi de kuran Peltek, iş için gittiği yerlerde ve camilerde bulunan arızalı saatleri de ücret almadan tamir ediyor.

Ökkeş Peltek, saat tamirciliğinin bitme noktasına geldiğini, artık çırak yetişmediğini söyledi.

Ata yadigarı saatlerin tamiratının herkes tarafından yapılamadığını aktaran Peltek, "Günümüz şartlarında elimizden geldiği kadar saatlerin çalışmasını sağlıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerden büyük, eski saatler geliyor, onları tamir edip tekrar hayata kavuşturuyoruz." diye konuştu.

"Bu meslek için okulumu bıraktım"

Saat tamirinin ince işçilik istediğini belirten Peltek, gittiği yerlerde saatlerin çalışmadığını görünce rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Peltek, "Amaç saatin çalışması. O saat duvarda çalışmıyorsa bana sıkıntı veriyor. Bu meslek için okulumu bıraktım. Çok severek işimi yaptım ve yapıyorum. Sevginizi katmayıp para olarak bakarsanız saati tamir edemezsiniz. Gönül vereceksiniz, bu sevgi sizi işinizi düzgün yapmaya götürüyor. Ama sevgi olmazsa ona karşı bir sempatiniz olmazsa mümkün değil." dedi.

Piyasada satılan saatlerin ucuz olmasından dolayı bozulunca tamir edilmesinden ziyade yenisinin alındığını ifade eden Peltek, iş yerinde yaklaşık 300 yıllık saatlerin de bulunduğunu aktardı.

İnsanların babalarından dedelerinden kalan saatlere değer verdiği için kendisine tamire getirdiklerini anlatan Peltek, "Günümüzde isteğe bağlı saat yapılıyor. Akıllı saat, kronometreli saatler yapılıyor. Şu an kullanılan saatleri biz kolumuza bile takmazdık. Çok büyük ve ağır. Gençler bunları kullanıyor. Eski saatler zarif ve incedir. Önceden çok ince saatler alınırdı. Şimdi nerede kaba bir saat varsa o kullanılıyor." sözlerine yer verdi.