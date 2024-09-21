Metin Arolat neden öldü? Demet Sağıroğlu açıkladı! Neden 'ölüm diyeti' mi?

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardaki yıldızlarında Metin Arolat, İstanbul'da konser sırasında fenalaşarak yere yığıldı.

Sahnede kalp masajı yapılan 52 yaşındaki Arolat ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Metin Arolat'ın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Acı haber üzerine yakın arkadaşı şarkıcı Demet Sağıroğlu hastaneye gitti.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağıroğlu, Metin Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili önemli bir bilgi verdi.

Sağıroğlu,"Rejim yapıyormuş yine, bizde vardır hep öyle ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı" dedi.