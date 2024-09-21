Metin Arolat’ın zor hayatı: Ağabeyinin trajik ölümü, Lape günleri, yetenek sınavındaki başarısı..

Türk pop müzik sanatçısı Metin Arolat İstanbul’da sahne aldığı bir mekanda fenalaşarak 52 yaşında aramızdan ayrıldı. 1990’lı yıllarda çıkardığı hit parçalar ve pop star Tarkan gibi kült isimlerin kliplerinde üstlendiği yönetmenlikle adından söz ettiren Arolat, müzik dünyasına damga vuran isimler arasında yer alıyordu.

Ağabeyini trafik kazasında yitirdi

Ünlü şarkıcı geçen yıllarda Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olmuş ve hayatına dair bilinmeyenleri anlatmıştı. Ağabeyi Demir Arolat’ın ölümünün kendisi için büyük bir travma yarattığını söyleyen Arolat, “Hâlâ da her gece konuşmadan uyuyamam ağabeyimle. Çünkü benim bildiğim o yaşa kadar ben şımarık bir kardeştim, geç de doğmuşum. Ağabeyim üniversitede okuyordu, ben üniversiteye yeni başlamıştım” demişti.

Programda ağabeyinin ölüm haberini nasıl aldığını da anlatan Metin Arolat şunları söylemişti:

* Ben o zaman Ayvalık'ta yazlıktayım anne ve babamla. Komşumuz geldi, niye geldiğini bile anlamadım. "Abin kaza geçirdi" dedi bana. Ben şöyle algıladım, abimin öğrenci evinde raf vardı, o mu düştü de parmağını yaraladı diye. Annen de yanında değil, eve gitsen olur mu" dedi. Eve gittim, radyodan babam dinliyor. Bir kaza haberi, isimler okunuyor. “Ne oldu” baba dedim, "Demir kaza geçirmiş" dedi. Ama hâlâ ölüm yok ya hayatımızda hiç düşünmüyorsun.

* Tam ne olduğunu idrak ederken alt komşudan "Metin ablan arıyor" dediler. Gittim telefonu açtım. Ablam feryat figan "Babama sakın belli etme, Demir öldü" dedi. Babama belli etmeyeyim ama. İdolüm ya, o anda yine beynim uyuşuk. Babama belli etmemem lazım, babam da o zaman rahatsızdı.

İntihar mı etti?

O anda psikolojisinin altüst olduğunu ve sonrasında hep öyle kaldığını söyleyen Metin Arolat, o dönemde intihar ettiğine dair basında yer alan haberlere ilişkin de şunları anlatmıştı?

* İntihar değil, depresyona girdim tabii ki. Ağabeyimi, babamı arka arkaya kaybettiğim dönemleri hâlâ üstümden atamadım. Depresyon dediğim oydu. Bayağı kendimi kapadım. Altı ay evden çıkmadım, altı ay tıraş olmadım, duş almadım. Ve bunu anneme de fark ettirmek istemedim.

* İntihar değil, artık benim tedavi olmam gerektiği için Lape'ye yatırıldım arkadaşlarım tarafımdan. O zamanlar kopmaya başlamıştım. Telefonu açmıyordum, duvarlara bakıyordum. Depresyon garip bir şey. 10-15 gün yattım.

Yetenek sınavını birincilikle kazandı

Üniversite çağına geldiğinde Güzel Sanatlar’da okumak istediğini ve sinema televizyon bölümüne ilgisi olduğunu anlatan Metin Arolat, “O sene ilk defa puanla aldılar ve çok yüksek bir puanla. Hatta benim ilk tercihim o, ikincisi dişçilik. Öyle bir puan ki, düşün, ikincisi dişçilik” demişti.

İşletmeye kazandığını ve ikinci sınıfta tekrar sınava girdiğini yetenek sınavını birincilikle kazandığını belirten Arolat, şöyle devam etmişti:

* Ama o arada ağabeyimi kaybettim trafik kazasında. Ailecek Per perişan durumdayız. Annemler dediler ki "Oğlum, sen bu okulu bitir, son iki senesindesin." Bilmiyorlar ki ben hiçbir sınava girmemişim, okuldan atılmışım. Hiç alakam yok. Matematik sıfır bende. İlgim olmayan da sayısal taraflar; sayısal şeyler, para... Ben sadece müzik, görsellik, çocukluktan gelmiş. Öbür iki senede de kopya çekerek bütün okulu bitirdim.