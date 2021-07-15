Metrobüs durakları ve sefer saatleri

İstanbul'da yaşayanlar için toplu taşıma büyük önem taşırken, toplu taşıma araçları arasında metrobüs önemli bir yer tutuyor. Anadolu yakasında Söğütlüçeşme ile Avrupa yakasında Beylikdüzü'nü bir birine bağlayan metrobüs, bağımsız bir yolda hareket etmesi nedeniyle trafikte zaman kazandırırken, bu ulaşım aracını kullananlar metrobüs durakları ve metrobüs sefer saatlerini araştırıyor.

Metrobüs durakları 44 güzergahtan oluşurken, bu güzergahlar arasında farklı seferler yapan hatlar bulunuyor. Bu hatlar 34, 34A, 34AS, 34B, 34BZ, 34C, 34G, 34U, 34T ve 34Z hatları olurkeni 34G hattı ise gece saatlerinde seferler yapıyor.

Metrobüs sefer saatleri

Metrobüs sefer saatleri noktasında 24 saat hizmet veriyor. Gündüz saatlerinde hemen her dakikada metrobüs seferi bulunurken, gece 01.00'den 05.30'a kadar olan zaman diliminde ise seferler yarım saatte bir ya da saat başında yapılıyor.

Metrobüs durakları

- Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)

- Beykent

- Cumhuriyet Mahallesi

- Beylikdüzü Belediye

- Beylikdüzü

- Güzelyurt

- Haramidere

- Haramidere Sanayi

- Saadetdere Mahallesi

- Mustafa Kemalpaşa

- Cihangir – Üniversite Mahallesi

- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

- Şükrübey

- Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri

- Küçükçekmece

- Cennet Mahallesi

- Florya

- Beşyol

- Sefaköy

- Yenibosna

- Şirinevler (Ataköy)

- Bahçelievler

- İncirli – Ömür (Bakırköy)

- Zeytinburnu

- Merter

- Cevizlibağ

- Topkapı

- Bayrampaşa – Maltepe

- Edirnekapı

- Ayvansaray – Eyüpsultan

- Halıcıoğlu

- Okmeydanı

- Darülaceze – PERPA

- Okmeydanı Hastane

- Çağlayan (Adliye)

- Mecidiyeköy

- Zincirlikuyu

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Burhaniye

- Altunizade

- Acıbadem

- Uzunçayır

- Fikirtepe

- Söğütlüçeşme (Kadıköy)