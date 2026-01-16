Mezardan kelepçeli ve ayakları zincirli halde gömülmüş iki iskelet çıktı

Belçika’nın Aalst kentinde ortaya çıkarılan iki iskelet de hem gömülme biçimi hem de taşıdığı belirsizliklerle araştırmacıların dikkatini çekti. Zincirlenerek birlikte toprağa verilmiş bu iki kişinin kim olduğu ve neden böyle defnedildiği, şimdilik yanıt bekleyen büyük bir soru işareti...

Keşif, eski Jennemiekes Mezarlığı’nda yürütülen kazılar sırasında yapıldı. Mezarlığın, 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başı arasındaki döneme ait olduğu belirtiliyor. Çalışmalar, şehirde yapılacak yeni Tragelweg yolu projesi kapsamında, belediye adına arkeoloji hizmeti SOLVA tarafından yürütülüyor.

40 yaşlarında yetişkin erkek

Bulunan ilk iskeletin yaklaşık 40 yaşlarında yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor. Kemik analizleri, bu kişinin çocukluk döneminde yetersiz beslendiğini ortaya koyarken, sol dizinin üst bölgesinde enfeksiyon izleri olduğu kaydediliyor. Ayrıca iskeletin alt sırt bölgesinde en az bir fıtık belirtisi taşıdığı belirtiliyor.

En çarpıcı ayrıntı ise erkeğin, birbirine demir halkalarla bağlı ağır prangalarıyla gömülmüş olması. Bu bulgu, kişinin ölümünden önce kısıtlandığını ya da bir cezalandırma sürecine dahil edildiğini düşündürüyor.

İkinci iskeletin de yetişkin bir erkeğe ait olduğu ancak daha kötü koşullarda korunduğu aktarıldı. Bu nedenle kişinin yaşı ve sağlık durumuna dair ayrıntılı bilgilere henüz ulaşılamadı. İskeletin ellerinde kelepçe bulunduğu belirtilirken, kelepçenin büyük ölçüde bozulduğu ve geriye yalnızca kilit kısmının kaldığı ifade edildi.

SOLVA’dan arkeolog Louise Savels, iskeletlerin kesin tarihini belirlemek için erken olduğunu belirterek, iki iskeletin mezarlıkta aynı yönelimle ve yaklaşık aynı bölgede gömülü olduğunu söyledi. Savels, zincirli gömülerin Belçika’da daha önce görülmediğini vurgulayarak konunun olağan dışı olduğunu dile getirdi.