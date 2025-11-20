Miss Universe'te ülkemizi temsil eden Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Miss Universe için geri sayım devam ediyor. 1999 doğumlu Ceren Arslan bu organizasyonda bizi temsil edecek. Arslan'ın hayat hikayesi gündem olurken "Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli" sorusu sıkça geliyor.

Ceren Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ceren Arslan, 26 yaşında bir model ve dil uzmanıdır. Hacettepe Üniversitesi’nde Dilbilimi ve Çeviri eğitimi alan Arslan, akademik yaşamını yurt dışına taşıyarak Ghent Üniversitesi’nde Erasmus programına katılmıştır. Bu süreç ona hem akademik hem de kültürel açıdan geniş bir perspektif kazandırmıştır. İngilizce ve Fransızcayı ileri seviyede konuşan Arslan, birden fazla dile hâkimdir.

Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensuptur. Profesyonel hayatına modellik alanında yönelen Ceren Arslan, aynı zamanda çeviri çalışmaları yapıyor ve dansla ilgilenmeye devam ediyor. Kariyerindeki çıkışını, Model of Turkey yarışmasında Photomodel kategorisinde elde ettiği birincilikle yakalayan Arslan, bu başarının ardından moda dünyasında daha görünür hâle gelmiştir. 2025 yılında Miss Universe Türkiye unvanını kazanarak ülkemizi Tayland’da düzenlenecek olan Miss Universe yarışmasında temsil etme hakkını elde etmiştir.