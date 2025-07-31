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MİT görevlisi kılığıyla 10 milyonluk vurguna kalkıştı, yakayı ele verdi

Antalya'da sahte MİT görevlisi, 10 milyon TL'yi dolara çevirtip elden almaya çalışırken suçüstü yakalandı. Zanlı, polis ekiplerinin dikkatli gözlemi sayesinde gözaltına alındı.

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MİT görevlisi kılığıyla 10 milyonluk vurguna kalkıştı, yakayı ele verdi
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Antalya'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan kişi, bir vatandaşı dolandıracağı sırada suçüstü yakalandı. 10 milyon TL'yi dolara çevirtip elden almaya çalışan zanlı, polis ekiplerinin dikkati sayesinde  gözaltına alındı.

Banka görevlileri fark etti

Olay, Antalya'da bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Banka görevlilerinin, yüksek miktarda para çekmek isteyen ve tedirgin davranışlar sergileyen H.B. isimli vatandaştan şüphelenmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

MİT görevlisi kılığıyla 10 milyonluk vurguna kalkıştı, yakayı ele verdi - Resim : 1

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B. ile temasa geçerek detayları öğrendi. H.B., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın, "Adınız kara para aklama olayına karıştı" diyerek baskı uyguladığını, bu nedenle yönlendirmelerle 10 milyon TL karşılığı 247 bin doları çekmeye geldiğini belirtti.

Kovalamaca sonunda gözaltına alındı

Ekipler, müşteki H.B.'den doları teslim almaya gelen T.D. isimli şahsı takibe aldı. Para poşetini aldığı sırada düzenlenen operasyonla şüpheli suçüstü yakalandı. Kısa süreli kovalamaca sonucu gözaltına alınan T.D.'nin cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA