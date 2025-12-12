Mor Haritam Bursa'ya birincilik ödülü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım 2024’te hayata geçirilen ve kadınların, çocukların ve gençlerin belediye hizmetlerine güvenli ve eşit erişimini güçlendirmeyi amaçlayan yenilikçi dijital uygulaması Mor Haritam Bursa, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda ‘Kadınlar İçin Fayda Yaratanlar’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ankara ATO Congresium’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığı törende, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa’nın ulusal ölçekte tanınmasını sağlayan ödüllerine bir yenisini daha eklediğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, kentin her alanda öncü olması adına çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.