Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının izleyicileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Haziran ayında sezon finali yapan program, eylül ayında yeniden ekranlara dönecek. Peki, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezon başlangıç tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi. Müge Anlı'nın 8 Eylül Pazartesi ya da 15 Eylül Pazartesi programa start vermesi bekleniyor.