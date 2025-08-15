Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve birçok olayın aydınlanmasına vesile olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı haziran ayında sezon finali yapmıştı. Eylül ayına sayılı günler kala programın yeni sezonunun tarihi araştırılmaya başlandı. İzleyiciler şimdi yoğun şekilde "Müge Anlı ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının izleyicileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Haziran ayında sezon finali yapan program, eylül ayında yeniden ekranlara dönecek. Peki, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ne zaman başlayacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezon başlangıç tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi. Müge Anlı'nın 8 Eylül Pazartesi ya da 15 Eylül Pazartesi programa start vermesi bekleniyor.