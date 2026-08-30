Müge Anlı pazartesi (yarın) başlıyor mu, ne zaman başlayacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayında sezon finali yaptı. Eylül ayının yaklaşması ile birlikte yeni sezon tarihi araması iyice hızlandı. Anlı'nın hayranları tarih bilgisine ulaşmak için "Müge Anlı ne zaman başlayacak" diye soruyor.
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Uzun yıllardır faili meçhul cinayetleri aydınlatan, Yıllardır haber alınamayan kayıp kişileri bulan Müge Anlı ile TatlıSert programı başlıyor. İlgiyle izlenen realty programının yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İşte "Müge Anlı ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor?
ATV'den yayınlanan tanıtım videosunda Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü seyircisiyle buluşacağı belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ