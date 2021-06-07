Müsilaj nedir? Müsilaj (deniz salyası) neden olur, zararları nelerdir?

Marmara Denizi'nde son aylarda deniz salyası olarak da anılan müsilaj tabakasındaki artış dikkat çekiyor. Vatandaşlar müsilaj tabakasının Marmara Denizi'nde neden bu denli yayıldığını araştırırken, uzmanlar ise bu konuda fikirlerini paylaşıyor.

Deniz altındaki tüm canlı yaşamı tehdit eden müsilaj tabakası, Marmara Denizi'nde kirliliğin bir göstergesi niteliğinde. Özellikle kasım ayından bu yana ciddi oranda artan müsilaj, denizdeki biyolojik sürecin bir sonucu. Fitoplankton grupların, mikroalglerin ve mikroskobik bitkiciklerin aşırı çoğalması sonucunda ortaya çıkan müsilaj, organiz bir madde ve son noktaya gelindiğinde deniz yüzeyinde sümüksü bir yapıda görülmeye başlıyor.

Deniz şartlarında meydana gleen anormallikleri dengelemek için bu canlıların çok hızlı çoğalması ve kümelenmesi sonucunda Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj oluşuyor.

Müsilaj, deniz suyuyla atmosferin bağlantısını keserek su altındaki oksijenin azalmasına neden oluyor. Bu durum da deniz canlılarının hayatını tehdit ediyor. Balıklar gibi hareket halindeki deniz canlıları müsilaj tabakasından sıyrılmayı başarsa da, deniz altında hareketsiz olan sünger, deniz patlıcanı, midye gibi canlılar müsilaj yapısından olumsuz etkileniyor. Müsilaj tabakası tarafından çevrelenen bu canlılar ölüyor.

Müsilaj takabası deniz sıcaklığında yaşanan artış, deniz şartlarının durağanlaşması ve denizdeki fosfor ve azot yükünün artması sonucunda meydana geliyor. Son 40 yıllık ortalamaya bakıldığında Marmara Denizi'nin sıcaklığı 2,5 derece yükseldi. Ege ve Karadeniz arasında sıkışan ve durağan bir yapısı olmasından ötürü zaten müsilaj oluşumuna elverişli olan Marmara Denizi, kentsel atıkların yarattığı kirlilik nedeniyle deniz yüzeyini kaplıyor.

Özellikle balıkçılık, denizcilik, turizm sektörleri müsilajdan olumsuz etkileniyor.

Diğer yandan organik bir madde olan müsilajın varlığı, Marmara Denizi'nden çıkan deniz ürünlerinin tüketilmesini olumsuz etkilemiyor. Yine de uzmanlar vatandaşları müsilaj ile temas ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Müsilaj sorununun ortadan kalkması için atıkların tamamen arıtılarak denize verilmesi, denizdeki azot ve fosfor miktarının azaltılması gerekiyor.