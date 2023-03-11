Mutfak masrafları sizi yormasın! Tasarruflu market alışverişi yapmanın yolları

İhtiyaçlar hiç bitmiyor. Giyim ürünü gibi ihtiyaçlar ertelenebilse de mutfak masraflarını ve market alışverişlerini ertelemek pek mümkün olmuyor. Oysa bu alışverişleri bütçenizi yormayacak şekilde yapabilirsiniz! Siz de mutfak masraflarınızı azaltmak için çaba harcıyor ama bir türlü başarılı olamıyorsanız karşınızda mutfak masrafları indirmenin ve tasarruflu market alışverişi yapmanın ipuçları...

Mutfak Masraflarını Düşürmek için Bazı İpuçları

Mutfak masraflarının düşürmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

- Alışveriş listesi hazırlayın: Alışveriş listenizi önceden hazırlayarak ihtiyacınız olan ürünleri alırken gereksiz şeyleri almaktan kaçınabilirsiniz.

- Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin: Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler hem daha uygun fiyatlı hem daha sağlıklı ve lezzetlidir. Mevsime uygun alışveriş yaparak mutfak masraflarınızı düşürebilirsiniz.

- Kuru gıdaları tercih edin: Pirinç, makarna ve bakliyat gibi kuru gıdalar uzun süre saklanabilirler. Bu nedenle indirim zamanlarında bolca kuru gıda alarak stok yapabilirsiniz. Böylece uzun süre bu ürünler için alışveriş yapmak zorunda kalmazsınız.

- Gıdaları dondurun: Mevsiminde ve uygun fiyata aldığınız gıdaları dondurucuda depolayabilirsiniz. Ayrıca artan yemekleri atmak yerine dondurucuda saklayarak gıda israfının da önüne geçebilirsiniz.

- Büyük paketleri tercih edin: Büyük paketler genellikle daha uygun fiyatlıdır ve uzun süre kullanılır.

- Menüleri önceden planlayın: Yapacağınız yemekleri haftalık planlayarak hangi gıdalara ihtiyaç duyduğunuzu kolayca tespit edebilirsiniz. Bu sayede hem alışveriş sırasında zamandan tasarruf edersiniz hem kullanmayacağınız malzemeleri almaktan kaçınırsınız.

Tasarruflu Market Alışverişi Yapmak için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alacak listesi hazırlamak, tasarruflu market alışverişi için de söyleyebileceğimiz bir madde. Bunun yanı sıra tasarruflu market alışverişi için şu ipuçlarına dikkat edebilirsiniz:

- İndirimleri takip edin: Çeşitli marketlerdeki indirimleri takip ederek ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyata alabilirsiniz.

- Fiyat karşılaştırması yapın: Aynı ürünün farklı marketlerdeki fiyatlarını karşılaştırarak daha uygun olan marketi tercih edebilirsiniz.

- Kupon ve kartları kullanın: Marketlerin dönem dönem verdiği kuponları takip edin. Ayrıca marketlere özgü kartları kullanarak indirimli ürünlerden de faydalanmayı ihmal etmeyin.

- Küçük boy alışveriş sepetlerini kullanın: İhtiyaçlarınızı alsanız bile sepetiniz büyük olduğunda boşluklar sizi daha fazla ürün almaya itebilir. Psikolojinizi rahatlatmak adına ufak sepetleri kullanın.