Müzik dünyasının efsane ismi Bonnie Tyler hayatını kaybetti

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'Total Eclipse of the Heart', 'Hold Out for a Hero' ve 'It's a Heartache' gibi unutulmaz şarkılarla müzik dünyasında iz bırakan Bonnie Tyler, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bonnie'nin ailesi ve ekibi, Bonnie'nin tedavi gördüğü hastalığın sonucu olarak dün gece Portekiz'deki bir hastanede beklenmedik bir şekilde vefat ettiğini üzüntüyle duyuruyor" ifadelerine yer verildi.

Galli sanatçı, mayıs ayında Portekiz'de geçirdiği acil bağırsak ameliyatının ardından yapay komaya alınmıştı. Geçen ay ise sözcüsü, Tyler'ın komadan çıktığını ancak sağlık durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.

Bonnie Tyler, 50 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Robert Sullivan'ı geride bıraktı.

Kariyerinde unutulmaz başarılara imza attı

Müzik kariyerine 1977 yılında yayımladığı ilk teklisi 'Lost in France' ile adım atan Tyler, aynı yıl çıkardığı 'It's a Heartache' şarkısıyla İngiltere listelerinde dördüncü, ABD Billboard Hot 100 listesinde ise üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Sanatçının kariyerindeki en büyük çıkış ise 1983 yılında yayımlanan rock ağırlıklı 'Total Eclipse of the Heart' ile geldi. Tyler, bu eser sayesinde ABD müzik listelerinde zirveye çıkan ilk Galli sanatçı unvanını elde etti.

Meat Loaf'ın söz yazarı Jim Steinman imzasını taşıyan şarkının, ilk olarak 'Nosferatu' filminin müzikal uyarlaması için yazıldığı ve o dönemde 'Vampires in Love' adını taşıdığı belirtildi.

Hastalığı öncesinde verdiği son röportajda Tyler, "Bu şarkıyı söylemekten asla bıkmıyorum. Çok seviyorum, çünkü herkes bu şarkıyı söylemek için sabırsızlanıyor" sözleriyle eserine duyduğu bağlılığı dile getirmişti.

'Total Eclipse of the Heart' ile Grammy adaylığı kazanan sanatçı, daha sonra 'Faster Than the Speed of Night' albümü ve 'Here She Comes' adlı şarkısıyla da iki kez daha Grammy'ye aday gösterildi.

Eurovision'dan milyar dinlenmeye

Bonnie Tyler, 2013 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda İngiltere adına sahne aldı ve yarışmayı 26 ülke arasında 19'uncu sırada tamamladı. Müziğe yaptığı katkılar nedeniyle ise 2023 yılında Britanya İmparatorluğu Nişanı ile onurlandırıldı.

Geçen yıl David Guetta ve Hypaton'ın prodüktörlüğünde, 'Total Eclipse of the Heart'ın 'Together' adıyla hazırlanan kulüp versiyonu dinleyicilerle buluştu. Bu yıl ise şarkının orijinal kaydı, yayımlanmasının üzerinden 43 yıl geçmesinin ardından Spotify'da 1 milyar dinlenmeyi aşmayı başardı.