Ne arsa ne de borsa! Bir gün giyiliyor, aylarca kazandırıyor: Yatırımın yeni adresi oldu

Bursa’da faaliyet gösteren modacı Filiz Çekil, kadınların sadece bir kez kullandığı gelinlik ve abiye kıyafetleri kiralayarak hem kıyafet sahiplerine hem de kendisine düzenli gelir sağlayan bir sistem kurdu. Bu girişim sayesinde, giyilen kıyafetler dolapta unutulmak yerine kazanç kapısı haline geliyor.

13 yaşında dikiş dikerek başladığı mesleğini büyüten Filiz Çekil, pandemi döneminde kıyafet diktiremeyen müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt olarak, daha önce diktiği ve geri aldığı elbiseleri kiraya vermeye başladı. Zamanla sistem büyük ilgi gördü ve bugün birçok kadın, bu sayede gelir elde ediyor.

Kiralık kıyafetler 100 bin tl’ye kadar çıkıyor

Çekil’in verdiği bilgiye göre, kiralık kıyafet fiyatları 25 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Kuru temizleme bedeli düştükten sonra elde edilen kira gelirinin yarısı kıyafetin sahibine, diğer yarısı ise modacıya kalıyor.

Örneğin 30 bin TL’ye kiralanan bir abiyeden 2 bin TL temizlik bedeli çıkarıldığında 28 bin TL kalıyor ve taraflar bunu bölüşüyor.

Çekil, “Bir müşterim üç kıyafet diktirdi, düğün sonrası geri getirip sisteme ekledik. Geliriyle beşi bir yerde aldı, ardından Mısır tatiline gitti. Bu model artık ciddi bir kazanç yolu oldu” diyor.

“Emekli maaşınızı gönderdim” şakası gerçek oldu

Gün geçtikçe büyüyen sistem, şehir dışından gelen müşterileri de cezbetmeye başladı. İstanbul, Ankara, Edirne gibi illerden gelen müşteriler, otellerde kalıp kıyafet dikimi sürecini bekliyor.

Çekil, “Bazı müşteriler her ay gelir elde ediyor. Ben de şaka yapıyorum: ‘Emekli maaşınızı gönderdim’ diyorum” ifadelerini kullanıyor.

Kıyafetler sezon içinde birkaç kez kiralanarak masrafını karşılıyor, ardından yeni modeller dikilerek sistem sürekli yenileniyor.

Özellikle düğün sezonlarında yoğun talep gören bu kıyafetler, organizasyon sonrası temizlenerek tekrar kiralık reyonuna ekleniyor.

Her keseye uygun: Moda artık tüketim değil yatırım

Satış fiyatları 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen bu özel tasarım kıyafetler, bütçesi sınırlı olanlar için kiralık seçenekleriyle daha ulaşılabilir hale geliyor.

“Her keseye uygun kıyafet dikiyorum” diyen Çekil, modayı bir tüketim aracı olmaktan çıkarıp ekonomik bir fırsata dönüştürdüğünü belirtiyor.

Çekil ayrıca sanatçılara özel tasarımlar yaptığını, ancak henüz kiralama sistemine dahil olan bir ünlü olmadığını ifade ediyor.

Yine de “İstanbul’dan Edirne’ye kadar gelenler var. Kıyafeti giyip dönüyorlar, sonra tekrar kiralık reyonuma giriyor” diyerek sistemin nasıl işlediğini özetliyor.