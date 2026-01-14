Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu? Eşref Rüya bitiyor mu?
Eşref Rüya her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizi reytinglerde liderliği kimseye bırakmazken zaman zaman dizi ile ilgili olumsuz iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Necip Memili'nin diziden ayrılacağı söylentileri ayyuka çıktı.
Geçen aylarda Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'dan ayrılacağı konuşuluyordu şimdi de Necip Memili ile ilgili aynı iddialar ortaya atıldı. Memili'nin Instagram hesabında dizinin tüm paylaşımlarını silmesi ve hesabını takipten çıkması bu iddiaları güçlendirdi. Bu gelişmeler sonrası "Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu" sorusu da hızlandı.
Necip Memili diziden ayrılacak mı?
Necip Memili diziden ayrıldığını henüz duyurmuş değil. Dizi yapımcıları ve kanaldan da konuya dair bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konunun açığa kavuşması bekleniyor.
Eşref Rüya bitiyor mu?
Proje ile ilgili zaman zaman "bitiyor" iddiası ortaya atılıyor. Yaşanan gelişmeler bu iddiaları güçlendirse de dizinin final yapması beklenmiyor.