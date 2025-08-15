Nefes darlığı şikayeti ile gitti: Kalbinin üstünde 2 kilo kitle çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Sever, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbin üst kısmında büyük bir kitle tespit edildi.

5 saat süren operasyon

Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva ve Op. Dr. İlknur Aydar’ın gerçekleştirdiği ameliyat 5 saat sürdü. Operasyon sırasında kalbin üzerinde 13 santimetre çapında ve 2 kilogram ağırlığında bir kitle çıkarıldı. Ameliyatın ardından Sever’in şikayetleri sona erdi ve sağlığına kavuştu.

“Van’da ilk kez bu büyüklükte kitle çıkarıldı”

Operasyona ilişkin açıklama yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva, hastanın üç ay önce kendilerine başvurduğunu belirterek, “Yapılan tetkiklerde kalbin üzerinde yaklaşık 13 santimetrelik bir kitle tespit ettik. Patoloji raporunda Timoma olarak raporlandı. Kapalı yöntemle çıkarılması mümkün değildi, bu nedenle açık ameliyat yaptık. Bu büyüklükte bir Timoma ile ilk kez karşılaştım. Van’da da ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkarıldı” dedi.

“Artık rahat nefes alabiliyorum”

Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ayşe Sever ise yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“4 ay önce ağrılarım başladı. Birçok doktora gittim. Sonrasında İrem hocaya geldim ve rahatsızlığımın sebebini öğrendim. 5 gün önce ameliyat oldum. Şimdi çok şükür iyiyim.”