Nesli tükenmekte olan bu canlıya dikkat! 557 lira para cezası yiyebilirsiniz...
Nisan yağmurlarıyla ortaya çıkan ve halk arasında "Yağmur Gelini" veya "Yağmur Gelinciği" olarak da bilinen Anadolu Benekli Semenderi'nin nesli tükeniyor. Bu canlıya zarar vermenin cezası ise 'Biyolojik Çeşitliliği Tahrip etme' kapsamına girmesinden ötürü 557.212 lira...
IUCN kriterlerine göre "Hassas Tür" (VU) olarak sınıflandırılan Anadolu Benekli Semenderi, nesli tükenme tehdidi altındaki canlılar arasında yer alıyor.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde nisan yağmurlarıyla birlikte doğal yaşam alanında görülen benekli semenderine zarar verenlere "Bilolojik Çeşitliliği Tahrip etme" suçundan 557.212 TL para cezası uygulanacak. Semenderlerin, özellikle bahar mevsimi ve Nisan yağmurlarıyla Erzincan ile bölge genelinde son yıllarda sıklıkla görüldüğü bildirildi.