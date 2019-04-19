Nesli tükenmeyen kahvaltılık gıdalar festivali

19 Nisan 2019

ANFAŞ Fuarcılık tarafından 05 - 08 Eylül 2019 tarihlerinde organize edilecek olan BrunchersFest, Antalyalılara Türk kültüründe önemli bir yer tutan kahvaltı festivali yaşatmaya hazırlanıyor.

Türk mutfağında önemli yere sahip olan ve sağlığa faydaları uzmanlar tarafından da kanıtlanan kahvaltı öğününün nesiller boyu geleneksel örneklerinin çağdaş yaklaşımlar içinde sunulacağı BrunchersFest ile nihai tüketici, tedarikçi ve perakendeciler bir araya geliyor. Türk kahvaltı kültürünün tüm örneklerinin yer alacağı etkinlik, hemen her bölgeden birbirinden özel ürün lezzetini Anfaş Expo Center’da tüketiciyle buluşturuyor. Bayilik fırsatına da imkan sağlayacak olan organizasyonda tüketicinin yanı sıra hızlı tüketim kanalları, üst segment tedarikçiler, kahvaltı sunan kafeler, fırınlar, pastaneler ve bistroların da ürünlerini tüketiciyle buluşturması hedefleniyor. Eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanan organizasyonun 35 bin ziyaretçiye ulaşması planlanıyor.