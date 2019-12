Netflix, 2019'un Top 10 listelerini açıkladı

30 Aralık 2019

En az 2 dakika aralıksız izlenen yapımların, son 28 gün içerisinde elde edilen izlenme sayıları ve en çok görüntülenen sezonları üzerinden yapılan istatistiklere göre, yılın son günleri yayınlanmasına rağmen en çok izlenen Netflix dizisi Atiye oldu. Film kategorisinde ise Organize İşler Sazan Sarmalı en çok izlenen film oldu. Belgesel kategorisinde ilk sırayı dünyaca ünlü 'Gezegenimiz' serisi aldı.

İşte Netflix Türkiye'nin 2019 yılındaki en popüler yapımları;

DİZİ

1- Atiye

2- La Casa de Papel

3- The Witcher

4- Hakan Muhafız

5- Stranger Things 3

6- Black Mirror

7- Sex Education

8- The Umbrella Academy

9- The I-Land

10- You

FİLM

1- Organize İşler: Sazan Sarmalı

2- The Irishman

3- 6 Underground

4- Müslüm

5- Aykut Enişte

6- Hedefim Sensin

7- Murder Mystery

8- Arif V 216

9- Triple Frontier

10- I Am Mother

BELGESEL

1- Gezegenimiz

2- 2. Dünya Savaşı'nın En Önemli Olayları

3- The Great Hack

4- Inside Bill's Brain

5- Homecoming

6- The Mind, Explained

7- Formula 1: Drive to Survive

8- Kedilere Bulaşmayın

9- Street Food: Volume 1: Asia

10- The Last Czars