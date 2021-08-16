Netflix, "Geleceğin Ekranı" projesini hayata geçiriyor

Netflix, Habitat Derneği ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi işbirliğiyle hayata geçirilecek “Geleceğin Ekranı” projesiyle dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik anlayışının toplum geneline yayılması ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor.

İşbirliğine ilişkin yapılan ortak açıklamaya göre, projenin ilk ve en önemli aşamalarından biri, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek dijital buluşmalar olacak. Bu aşamada çocukların ve gençlerin eğitiminde kilit rol üstlenen öğretmenlerin ve ebeveynlerin katılımıyla dijital ortamdaki öğrenci davranışları mercek altına alınacak ve bilinçli içerik tüketim yöntemleri paylaşılacak.

Öğrencilerin bu bilgilere erişimini kolaylaştıracak özel bir eğitim setiyle de desteklenecek dijital buluşmalarla yıl sonuna kadar 3 bini aşkın öğretmen ve aile en güncel bilgilerle donatılacak.

Projenin ikinci aşamasında ise bilinçli içerik tüketimi anlayışının toplumun tüm kesimleri ile paylaşılması hedefleniyor.

Bu kapsamda akademisyenlerin de aralarında yer alacağı tanınmış isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek bir podcast serisi hayata geçirilecek. Ayrıca uzmanlar eşliğinde hazırlanacak makaleler Netflix Haber Merkezi'nde yayınlanarak geniş kitlelere ulaşacak.

Projenin üçüncü ve son aşamasında ise tüm paydaşların katılımıyla geniş kapsamlı bir zirve düzenlenecek.

Dijital okuryazarlık ve ebeveynlik alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak yer alacağı Geleceğin Ekranı zirvesi, proje süresince elde edilen deneyimlerin sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarılmasına aracı olacak.

"Çocuklarımız daha güvenli bir dijital dünyaya adım atacak"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, bilişim ve iletişim teknolojilerinin her geçen gün arttığını ve özellikle akıllı teknolojik araçların çocuk ve gençler tarafından etkin bir şekilde kullanılmasının, güvenli internet kullanımının sağlanması gerekliliğini açık şekilde gösterdiğini bildirdi.

Söz konusu projeyle dijital vatandaşlık, dijital ebeveynlik, dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık gibi kavramları tüm yönleriyle hedef kitleleri olan öğretmen, ebeveyn ve çocuklara aktarmak ve öğretmek istediklerini söyleyen Hazır, "Daha güvenli bir dijital dünyaya sahip olacağımıza en içten şekilde inanıyoruz." dedi.

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Mazhar Basmacı da, tehlikeden uzak durmak için teknolojiyi doğru kullanmak ve anlamak gerektiğini, bu noktada dijital medya okuryazarlığı, yani iletişim ve paylaşım teknolojilerinin ve ortamlarının niteliklerini kavramak, özelliklerini bilmek ve yeni medya diline hakim olmak gerektiğini kaydetti.

Böylece dijital içeriğinin nasıl bulunup, nasıl tüketileceğine ilişkin kararların daha sağlıklı verileceğini vurgulayan Basmacı, “Netflix'in başlattığı projeyi bu açıdan çok değerli görüyoruz. İnsanlarımızın dijital dünyaya daha sağlıklı ve güven içinde ulaşabilmelerine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

“Ebeveynlerin yüzde 98'i araçlarımızı faydalı buluyor”

Netflix Kamu Politikaları Müdürü Pelin Mavili ise, üyelerine, çocuk profilleri ve ebeveyn kontrolleri başta olmak üzere çocukları için en doğru tercihleri yapmalarını sağlayacak araçlar sunduklarını ifade etti.

Yaptırdıkları bir kamuoyu araştırmasının, üyeleri olan ebeveynlerin yüzde 98'inin bu araçları faydalı bulduğunu gösterdiğini belirten Mavili, şunları kaydetti: "Çocuklarımıza dijital dünyada doğru tercihler yapmalarını sağlayacak beceriler kazandırmak da önceliklerimiz arasında. Geleceğin Ekranı projesi aracılığıyla hem öğretmen ve ebeveynlere hem de onlar aracılığıyla tüm çocuklarımıza dijital okuryazarlığa dair en güncel ve işlevsel bilgileri aktarmayı hedefliyoruz. Bu bilgiler ışığında çocuklarımızın özellikle içerik tüketimi alanında ömür boyu doğru ve güvenli adımlar atacak beceriler edineceklerine inanıyoruz."