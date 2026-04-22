Nobel ödüllü, Japon asıllı İngiliz yazar Kazuo Ishiguro'nun, Londra’da hayata gözlerini yumduğu öne sürüldü. Japon asıllı İngiliz yazar Ishiguro’nun ölüm haberi İsveç Akademisi tarafından duyuruldu. Sosyal medyada yayılan haberler sonrası vefat haberinin doğru olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Nobel Ödüllü yazar Kazuo Ishiguro öldü mü, yaşıyor mu?

71 yaşındaki yazar Kazuo Ishiguro'nun yaşamını yitirdiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Ishiguro'nun yaşadığı öğrenildi.

Kazuo Ishiguro kimdir?

1954 yılında Nagasaki’de doğan Ishiguro, beş yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. Eserlerinde Japon ve İngiliz kültürlerini harmanlayan yazar, özellikle hafıza, unutma, pişmanlık ve bireyin iç dünyası gibi temaları ele aldı.

2017 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Ishiguro’nun en bilinen eserleri arasında Günden Kalanlar yer aldı. 1989’da Booker Ödülü kazanan bu eser daha sonra sinemaya uyarlandı. Yazarın distopik romanı Beni Asla Bırakma ise geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Yazarın başlıca kitapları şöyle:

Uzak Tepeler (1982)

Değişen Dünyada Bir Sanatçı (1986)

Günden Kalanlar (1989)

Avunamayanlar (1995)

Öksüzlüğümüz (2000)

Beni Asla Bırakma (2005)

Gömülü Dev (2015)

Klara ile Güneş (2021)