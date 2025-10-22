Nostradamus’un beş yüzyıllık kehaneti yeniden canlandı! 'Batı ışığını yitirirken Doğu'da üç ateş...'

16. yüzyılda Fransa’nın Saint-Rémy-de-Provence kentinde doğan Michel de Nostredame, yani Nostradamus, “Les Prophéties” (Kehanetler) adlı eseriyle yüzyıllardır gizemini koruyor.

1555’te yayımlanan kitabında yer alan yüzlerce dize, her dönemin siyasetçileri, astrologları ve tarihçileri tarafından farklı yorumlarla yeniden gündeme geliyor.

Kahin, dizelerinde gelecekte yaşanacak savaşlardan doğal afetlere, lider değişimlerinden salgınlara kadar birçok olayı önceden bildiğine inanılan öngörüler kaleme almıştı.

"Batı sessizce ışığını yitirirken Doğu'da üç ateş yükselecek"

Aradan geçen beş asrın ardından, Nostradamus’un 2026 yılına dair dizeleri yeniden gün yüzüne çıktı.

İngiliz DailyMail'de yer alan habere göre Nostradamus’un en çok dikkat çeken cümlesi şu şekilde:

"Mars yıldızlar arasındaki yoluna hükmederken, insan kanı kutsal sığınağa saçılacak. Batı sessizce ışığını yitirirken Doğu'da üç ateş yükselecek."

Uzmanlar: Üç ateş, küresel çatışmayı işaret ediyor

Yorumcular, bu dizeleri Doğu ile Batı arasında çıkabilecek büyük bir savaşın habercisi olarak değerlendiriyor.

Bazı analizlere göre “üç ateş”, aynı dönemde yaşanabilecek üç büyük bölgesel çatışmayı temsil ediyor.

“Batı ışığını kaybedecek” ifadesi ise Batı dünyasının ekonomik, askeri ve politik etkisinin azalacağı bir döneme gönderme yapıyor.

“Batı ışığını kaybedecek” kehaneti ne anlama geliyor?

Uzmanlar, bu ifadenin günümüz jeopolitik gelişmeleriyle örtüştüğünü düşünüyor.

Tayvan Boğazı’ndaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO-Moskova hattındaki restleşmeler, “Doğu yükselirken Batı zayıflıyor” yorumlarını güçlendiriyor.

Bazı tarihçiler ise, Nostradamus’un dizelerinin savaş, enerji ve güç dengeleri üzerinden sembolik bir şekilde yazıldığını belirtiyor. Yani “ışığını kaybetmek”, yalnızca askeri değil, kültürel ve ekonomik bir çöküşün de simgesi olabilir.

Birçok olayı önceden "bilmişti"

Nostradamus’un geçmişte Hitler’in yükselişi, Fransız Devrimi, John F. Kennedy suikastı ve hatta 11 Eylül saldırıları gibi olayları önceden bildiği iddia edilmişti. Bu nedenle 2026 yılına dair öngörüleri de tıpkı önceki dizeleri gibi dünya genelinde merakla tartışılıyor.