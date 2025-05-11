O Ses Türkiye'de final gecesi... Onlarca yarışmacıdan performans olarak sıyrılıp finale çıkanlar bu gece yine hünerlerini sergileyecek. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in finalistleri kıyasıya bir rekabet içinde olacak ve gece sonunda 1 kişi şampiyon olacak. Şimdi yarışmayı takip edenler "O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu? O Ses Türkiye finalistleri 2025 kimler" sorusuna cevap arıyor.

O Ses Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak?

O Ses Türkiye'de şampiyon bu gece saat 00.00 sularında belli olacak.

O Ses Türkiye finalistleri 2025 kimler?

Melike'nin Takımı

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özer

Beyaz'ın Takımı

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Funda Kayacık

Elçin Aytuna Durucan

Doğa Kılıç

Hadise'nin Takımı

Gözde Buldaş

Sakine Akın

Jean Sarkissyan

Oğuz Kazancık

Gökhan'ın Takımı

Eray & Alp Gürsu

Mert Özer

Fırat Tandoğan

Ertuğrul Hayrullah