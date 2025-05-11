O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu? O Ses Türkiye finalistleri 2025 kimler? O Ses Türkiye final ne zaman, bugün mü?
O Ses Türkiye'de şampiyon bu gece belli olacak. Aylardır süren çabanın, emeğin, performansın sonunda 1 kişi birinci olacak ve büyük ödülü alacak. O Ses Türkiye finalistleri merak edilirken sıklıkla "O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu?" sorusu yarışma başladığından itibaren sıkça yöneltilecek.
O Ses Türkiye'de final gecesi... Onlarca yarışmacıdan performans olarak sıyrılıp finale çıkanlar bu gece yine hünerlerini sergileyecek. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in finalistleri kıyasıya bir rekabet içinde olacak ve gece sonunda 1 kişi şampiyon olacak. Şimdi yarışmayı takip edenler "O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu? O Ses Türkiye finalistleri 2025 kimler" sorusuna cevap arıyor.
O Ses Türkiye şampiyonu ne zaman belli olacak?
O Ses Türkiye'de şampiyon bu gece saat 00.00 sularında belli olacak.
O Ses Türkiye finalistleri 2025 kimler?
Melike'nin Takımı
Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özer
Beyaz'ın Takımı
Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Funda Kayacık
Elçin Aytuna Durucan
Doğa Kılıç
Hadise'nin Takımı
Gözde Buldaş
Sakine Akın
Jean Sarkissyan
Oğuz Kazancık
Gökhan'ın Takımı
Eray & Alp Gürsu
Mert Özer
Fırat Tandoğan
Ertuğrul Hayrullah