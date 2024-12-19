Oğuzhan Alpdoğan'dan ses getiren asgari ücret videosu

Sosyal medyada yayınladığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Oğuzhan Alpdoğan, asgari ücret görüşmelerini hicveden bir video yayınladı.

Asgari Ücret Komisyonu mizanseni yaratan ve toplantıda asgari ücret yerine toplantı salonunun boyaları gibi ilgisiz konuları konuşan Alpdoğan’ın videosu milyonlarca kez izlendi.

Oğuzhan Alpdoğan'ın mizansen gereği toplantı sonrası "Asgari ücret belli oldu mu" sorusuna verdiği yanıt da gündem oldu.



Asgari ücret maratonunda üçüncü toplantı bugün gerçekleşirken görüşmelerde yine rakam konuşulmaması tepki çekti.