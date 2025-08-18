Oğuzhan Dalgakıran (Jrokez) kimdir, neden öldü? Jrokez olayı nedir?

Twitch ve Kick platformlarında "Jrokez" adıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran Ankara'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç yayıncının ölümü sevenlerini şoke ederken ayrıntılar öğrenilmeye çalışılıyor. Bugün en çok iletilen soruların başında "Oğuzhan Dalgakıran (Jrokez) kimdir, neden öldü" geliyor.

Oğuzhan Dalgakıran (Jrokez) neden öldü?

Ünlü yayıncının evinin 12. katından dengesini kaybedip düşerek öldüğü biliniyor. Bazı kaynaklar Dalgakıran'ın intihar ettiğini belirtiyor.

Jrokez kimdir?

Jrokez lakabıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran 1999 doğumlu ve Mersinli olduğu biliniyor. Twitch ve Kick platformlarında "Jrokez" adıyla tanınıyor.