Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran'ın cenazesi yarın kaldırılacak
Sosyal medyada “Jrokez” ismiyle tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, dün gece yaşadığı apartmanın 12. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Twitch ve Kick gibi platformlarda yaptığı yayınlarla tanınan ve samimi ve sıcakkanlılığı ile gönüllerde taht kuran Dalgakıran’ın vefatı başta ailesi olmak üzere, çalışma arkadaşları, yayıncı dostları ve hayranlarını büyük yasa boğdu. Dalgakıran'ın cenaze töreni 19 Ağustos Salı günü, yarın Mersin’de düzenlenecek.
Samimi ve sevecen kişiliği ile izleyenlerinin ve yayıncılık camiasının gönlünde taht kuran Dalgakıran'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Mersin Muğdat Camii’nden kaldırılacak.