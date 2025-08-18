Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran'ın cenazesi yarın kaldırılacak

Sosyal medyada Jrokez ismi ile bilinen Oğuzhan Dalgakıran dün gece saatlerinde 12. kattaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Twitch ve Kick platformlarda yayıncılık yapan Jrokez'dan gelen acı haber sonrası başta çalışma arkadaşları ve yayıncılar olmak üzere tüm sosyal medya yasa büründü.

Sevilen yayıncının cenazesine ilişkin detaylar ise kendisinin en yakın arkadaşlarından olduğu bilinen bir diğer yayıncı Eray Özkenar tarafından duyuruldu.

Samimi ve sevecen kişiliği ile izleyenlerinin ve yayıncılık camiasının gönlünde taht kuran Dalgakıran'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Mersin Muğdat Camii’nden kaldırılacak.