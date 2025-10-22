Okulda başlayan kavga kanlı bitti: 16 yaşındaki öğrenci 5 yerinden bıçaklandı

Beyşehir’de bir lisede düzenlenen geleneksel spor turnuvasında oynanan mendil kapmaca oyunu sırasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aynı okulda öğrenim gören öğrenciler arasında yaşanan gerginlik, ilerleyen saatlerde okul dışına taşındı.

Gece 23.00 sıralarında Yeni Mahalle’de bir sokakta buluşan öğrencilerden 16 yaşındaki O.G.Y., konuşmak için çağırdığı 17 yaşındaki İ.T. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

5 bıçak darbesiyle yaralandı

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan O.G.Y.’nin sol bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde 5 bıçak yarası tespit edildi.

Vücuduna 30 dikiş atılan genç, hayati tehlikesi bulunmadığı için ertesi gün taburcu edildi.

Ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Oğlumu Allah korudu, 30 dikişimiz var"

Bıçaklı saldırıya uğrayan öğrencinin annesi Gamze Y., olayın akran zorbalığından kaynaklandığını söyledi:

“Ucuz atlattık, daha kötü sonuçlanabilirdi. Oğlumu Allah korudu. 30 dikişimiz var, 5 yerinden bıçaklamış, ikisi ağır. Kaslara kadar yırtılmış. Olayın hiçbir sebebi yok, tamamen akran zorbalığı. Zanlı elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Biz tutuklanmasını istiyoruz çünkü diğer çocuklar da tehlike altında.”

Anne, oğlunun okuldan alınarak başka bir okula nakledileceğini de belirtti.

“Konuşmak istedik, saldırıya uğradım”

Bıçaklı saldırıya uğrayan öğrenci O.G.Y. ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sürekli tehdit ediliyordum. Olayı kapatmak istedim, konuşmak için çağırdım. İlk başta gelmedi, sonra arayıp ‘neredesiniz, geleceğim’ dedi. Elinde bıçakla geldi, gelişigüzel sallamaya başladı. İlk başta ne olduğunu anlamadım, sonra vücudumda hissettim. Psikolojim altüst oldu, serbest bırakılmasına inanamadım.”