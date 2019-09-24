Okyunusları geçen mucizeler

24 Eylül 2019

Manş denizi ve okyanus geçme hayalleri için sponsor arayışı da bulunan Alper Ceylantepe, Necmi Kaan Çavuşer, Uğurcan Özer ve Melih Onur Şırlak’tan oluşan ekip, Seven Ocean Challange olarak adlandırılan bu projeyi gerçekleştirirlerse dünyada bir ilke imza atmış olacak.

Dünyanın en prestijli spor faaliyetlerinden biri olan ve Dünya’nın 7 kıtasındaki en yüksek zirvelere tırmanmayı esas alan 7 Zirve’ye eş değer olan 7 Okyanus’taki yüzme maratonuna, Türkiye’den de dört yüzücü katılmak için kolları sıvadı.



Dört yüzücü, eğer projelerini gerçekleştirebilirse Manş Denizi’nin yanı sıra ABD’de 34 kilometrelik Catalina Kanalı, Hawai’de 45 kilometrelik Molokai Kanalı’nı, Yeni Zelanda’da 26 kilometrelik Cook Boğazı’nı, İspanya-Fas’ta 13 kilometrelik Cebelitarık Boğazı’nı, Japonya’da 19 kilometrelik Tsugaru Boğazı’nı ve Büyük Britanya-İrlanda’da 34 kilometrelik Kuzey Kanalı’nı yüzerek dünyanın dört bir yanındaki engelli bireylere de en güzel mesajlardan birini vermiş olacak.

Temmuz 2020’ye kayıt yapıldı



Büyük çoğunluğu aynı zamanda engelli milli takım yüzücüsü de olan takım, 19 Temmuz 2020 tarihinde Manş Denizi’ni geçecek beşinci ekip olmak üzere kayıtlarını yaptırırdı. Takım, dünyaca ünlü açık deniz yüzücüsü ve antrenörü Adam Walker önderliğinde ve baş antrenörleri Mehmet Fatih Kurt’un yoğun antrenman programı ile çalışmalara başladı.



“Destek bekliyoruz”

Projeleri ile dünyadaki tüm engellileri evlerinden çıkararak spora davet etmeyi amaçladıklarını belirten takım üyesi Alper Ceylantepe, 7 kanalın hepsini 4 yıllık bir süre içinde geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Süreç tamamlandığında dünya üzerinde bu kanalları geçen ilk engelli takım olmanın gururunu da Türkiye’ye yaşatacaklarını vurgulayan Ceylantepe, “Şu ana kadar Adam Walker’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi bu kanalları yüzerek geçebilmiş. Biz dört arkadaşımızla engellere karşı takınılan tavra kulaç atacağız. Hepimizin de Dünya’da önemli bir açık deniz yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışında çok iyi dereceleri var. Bu başarıları 7 kanalı yüzerek taçlandırmak istiyoruz ve duyarlı tüm kişi ve kurumların desteğini bekliyoruz.





YEDİ OKYANUS



Manş Denizi,

Catalina Kanalı, ABD – 34 km

Molokai Kanalı, Hawaii – 45 km

Cook Boğazı, Yeni Zelanda – 26 km

Cebelitarık Boğazı, İspanya-Fas – 13 km

Tsugaru Boğazı, Japonya – 19 km

Kuzey Kanalı, Büyük Britanya – İrlanda – 34 km



TAKIM KİMLERDEN OLUŞUYOR?



Uğurcan Özer – 17.07.1998 (Sol kol humerus 21 cm kısalık)

Alper Ceylantepe – 18.05.1982 (sağ kalça ampute)

Necmi Kaan Çavuşer – 07.12.2000 (sağ el ampute)

Melih Onur Şırlak – 17.11.1998 (otizm)

Baş Antranör: Mehmet Fatih Kurt



Koordinatör: Adam Walker