Ölüler kıraathanesinde bayram geleneği bozulmadı: Tam 800 kişi...

Kozan merkezinde bulunan tarihi çarşıda her kesimin durağı haline gelen Ölüler Kıraathanesi olarak bilinen Karataş Kıraathanesi'nde vatandaşlar Ramazan Bayramı için bir araya geldi.

İlçede vefat eden yaklaşık 800 kişinin lakapları ile birlikte fotoğraflarının yer aldığı Ölüler Kıraathanesi'nde yitip gidenler yad edildi, kalanlarla bayramlaşıldı.

Bu yıl da Ramazan ayında geleneklerini sürdürdüklerini belirten işletme sahibi Nejat Karataş, "Bayram günü bir araya geldik. Burada yaklaşık 800 fotoğraf var. Hepsini de, ilçemizde tanırız biliriz iyi insanlar. Dualarla hatıralarını yad edelim istedik. Duamızı gerçekleştirdik. Burada ilçemizdeki siyasi bürokrat vatandaş esnaf herkesin fotoğrafı var. Vefat eden devlet büyüklerimizin de fotoğrafları yer alıyor. Bu bayram da onları dualarla anıyoruz" dedi.

'Tanıyanlar gelir dua eder'

Vefat edenlere mevlit okuyup dua ettiklerini aktaran imam Fatih Şahin de, "Bu kıraathane Kozanımızın simgesi. İlçemizde vefat eden vatandaşların resimleri sergileniyor. Tanıyanlar gelir dua eder. Farklı bir atmosfer" diye konuştu.

'50-60 yıllık dostlarımız vardı'

Kıraathane sakini Mahmut Küpeli ise "50-60 yıllık dostlarımız vardı. Burada vefat eden arkadaşlarımızı yad etmek adına geldik ve dua ettik. Hepsi birbirinden iyi insanlardı mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.