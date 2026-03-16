Oprah Winfrey yürüyüşüyle dalga geçenlere yanıt verdi

72 yaşındaki Oprah Winfrey, Paris Fashion Week kapsamında Paris’teki Chloé defilesine katılırken görüntülendi. Etkinliğe arkadaşı ve gazeteci Gayle King ile birlikte gelen Winfrey’in yavaş ve dikkatli yürüyüşü sosyal medyada hızla viral oldu.

Bazı kullanıcılar videoyu paylaşarak ünlü sunucunun “90 yaşında biri gibi yürüdüğünü” iddia etti. Görüntüler kısa sürede internet kullanıcılarının yorumlarıyla gündem haline geldi.

"Hiçbir şey göremedim"

Winfrey ise eleştirilere mizahi bir yanıt verdi. Ünlü isim, defileye giderken taktığı Chloé marka güneş gözlüklerinin numaralı olmadığını ve bu nedenle neredeyse hiçbir şey göremediğini söyledi.

Gözlükleri taktığında nereye yürüdüğünü tam olarak göremediğini belirten Winfrey, güvenlik görevlilerinden yol göstermelerini istediğini anlattı. Bu yüzden adımlarını daha yavaş ve temkinli attığını ifade etti.

O gün dikkat çeken yürüyüşün tek nedeni görme sorunu değildi. Winfrey’in yanında bulunan Gayle King’in de iki kırık parmakla yürümek zorunda olduğu ortaya çıktı.

Winfrey bu durumu esprili şekilde özetleyerek, “Ben göremiyordum, Gayle ise iki kırık ayak parmağıyla yürüyordu. Bu yüzden dışarıdan bakınca 90 yaşındaymışız gibi görünmüş olabiliriz” dedi.