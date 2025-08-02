Orman Kemal'in Fatih'te yaşadığı ev satışa çıkarıldı: 10 milyon TL fiyat biçildi

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Orhan Kemal'in bir zamanlar kiracı olarak oturduğu Fatih Cibali'deki ev için satışa çıkarıldı. Ev için istenilen meblağ ise 10 milyon TL.

Bu evde 35'e yakın eser yazdı

Türk edebiyatının usta kalemi Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında Fatih Cibali'de kiracı olarak oturduğu İstanbul Fatih Cibali'deki 2 katlı müstakil ev satışa çıkarıldı.

Evde Orhan Kemal'in 35'e yakın eserini yazdığı biliniyor. Emlakçı aracılığıyla satışa sunulan evin 2. derece tarihi eser olduğu da belirtildi.

Antre, salon, mutfak, wc, 3 oda ve banyonun bulunduğu eve 10 milyon TL fiyat biçildi.