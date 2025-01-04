Osmaniye'de Ferdi Tayfur'a dikkat çeken veda
Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi'nden Ferdi Tayfur’a anlamlı veda... Belediye hoparlöründen Tayfur'un 'Emmoğlu' şarkısı çalındı, sanayi esnafı duygusal anlar yaşadı.
Arabesk müzik şarkıcısı Ferdi Tayfur'un Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.
Ünlü sanatçıya Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde anlamlı bir veda yapıldı.
İHA'nın haberine göre; Düziçi Belediyesi, hoparlörden Ferdi Tayfun'un 'Emmoğlu' şarkısını yayınladı.
Sanayide bulunan hoparlörlerden Ferdi Tayfur’un şarkısını duyan sanayi esnafı duygusal anlar yaşadı.
Sanayi esnafı Belediye Başkanı Mustafa İba’ya teşekkür ederek "Bizleri gençliğimize döndürdü. Ferdi Tayfur Osmaniye’nin ve tüm Türkiye’nin hemşehrisidir. Ölümü hepimizi derinden üzdü" dedi.