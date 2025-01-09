Otellerdeki doluluk oranı kasım ayında arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 Kasım ayına ait işletme ve basit belgeli konaklama tesislerindeki doluluk oranını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz yılın kasım ayında otellerdeki doluluk oranı yüzde 35,96'yı buldu.

2023 yılının kasım ayında ise bu oran yüzde 35,24 seviyesindeydi.

Geceleme sayısı 11 milyonu aştı

Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre, 2024 kasım ayında geceleme sayısı 11 milyon 809 bin 484 olarak açıklandı.

Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 11 milyon 363 bin 529 seviyesindeydi. Gecelemelerin 6 milyon 176 bin 769'u yabancı, 5 milyon 632 bin 715'i yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere giriş yapan kişi sayısı

Kasım ayında tesislere gelen kişi sayısı ise 5 milyon 329 bin 110 olarak açıklandı. Bu sayının 3 milyon 85 bin 315'i yerli, 2 milyon 243 bin 795'i ise yabancı oluşturdu.

Geçen yıl söz konusu ayda 5 milyon 119 bin 651 kişi tesislere giriş yapmıştı.

Ziyaretçilerin kalış süresi aynı seviyede

Ziyaretçilerin kalış süresi kasım ayında aynı seviyede kaldı. Geçen yılın Kasım ayında 2,22 gün olan kalış süresi bu yıl da aynı oldu. Yabancıların kalış süresi 2,82 günden 2,75 güne inerken, yerlilerin kalış süresi 1,83 gün olarak sabit kaldı.

2024'ün ilk 11 ayına ilişkin veriler

Yılın ilk 11 ayında ise otellerdeki doluluk oranı yüzde 53,27 oldu.

Söz konusu dönemde tesise gelen kişi sayısı 78 milyon 947 bin 621, geceleme sayısı 207 milyon 188 bin 374 oldu.