Otopside ortaya çıktı! Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş davasında şok gelişme: Aç bırakılıp, uyuşturucu verilmiş

ABD'de hayatını kaybeden Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Genç kadının vücudunda farklı türlerde uyuşturucu ve darp izleri tespit edilirken, ailesi olayın ardından Türkiye'de yeniden otopsi yapılması için başvuruda bulunmuştu.

Adli Tıp’tan gelen ilk bulgular, Yağmur’un aç bırakıldığı, darbedildiği ve çeşitli maddeler verilerek zehirlendiği yönündeki şüpheleri güçlendirdi. Ailesi, daha önce dalağını kaybettiği şiddet olaylarını gerekçe göstererek Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi olmuştu.

Cenaze yeniden incelendi, Adli Tıp tespit etti

Ailenin talebi üzerine 6 Mayıs 2024’te fethi kabir işlemiyle mezar açıldı ve cenaze Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kısmen bozulmuş haldeki bedenden alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan ABD’deki Columbia Üniversitesi tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Yağmur’un vücudunda farklı türlerde uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Otopsi görüntülerinde ise darp izleri, morluklar ve sigara söndürme emareleri tespit edildi.

A.C.F. hakkında yakalama kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek detaylı raporun beklendiği belirtilirken, aile ABD makamlarından şüphelinin iadesini ya da en azından ifadesinin alınmasını talep ediyor.

“Yağmur’un işkence gördüğü açıkça ortada”

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, yaptığı açıklamada, “Yağmur’un otopsi videosunda başında kesi, vücudunda morluklar ve sigara izleri olduğu açıkça görülüyor. Raporda birden fazla uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlandı. Aç bırakılması ve ardından uyuşturucu verilmesi sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği ortada” ifadelerini kullandı.

“Yargılama Türkiye’de devam etmeli”

A.C.F.’nin Türkiye’ye gelmesi durumunda yakalanacağını belirten Avukat Öksüz, “Şahsın iadesi için ABD makamları nezdinde girişimlerde bulunacağız. Benzer bir davada daha önce emsal karar çıktı. Ailenin yaşadığı derin acı göz önüne alındığında, yargılamanın Türkiye’de yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.