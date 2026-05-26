Oyuncu Şafak Sezer öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl?

Özellikle "Kutsal Damacana" ve "Kolpaçino" serileri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Şafak Sezer ile ilgili bugün "öldü" iddiası ortaya atıldı. Haberi görenler büyük bir şok yaşarken "Şafak Sezer öldü mü, yaşıyor mu" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Oyuncu Şafak Sezer öldü mü?

Sosyal medyada yayılan "Şafak Sezer öldü" iddiası gerçeği yansıtmıyor. Sezer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

55 yaşındaki ünlü komedyen en son yaptırdığı botoksla magazin dünyasında epey konuşulmuştu.