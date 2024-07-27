Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle 74 yaşındaki oyuncu Salahsun Hekimoğlu vefatını duyurdu.

Salahsun Hekimoğlu kimdir?

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.