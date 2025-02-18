Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl? Özcan Deniz neden hastaneye kaldırıldı? İşte son bilgiler!

Kızıl Goncalar dizisinde 'Psikolog Levent' rolünde oynayan 52 yaşındaki Özcan Deniz, sette kalp spazmı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Özcan Deniz'in sağlık durumu

Özcan Deniz, taburcu edilmesinin ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Deniz, “Öncelikle telaştan arayan, soran tüm dostlara tüm sevgimle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sette kalp spazmı geçirdiğini aktaran Deniz, "Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda.” diye yazdı.