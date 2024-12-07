Paha biçilemeyen otomobil koleksiyonu müzede sergilenmek için gün sayıyor

Koleksiyoner Ahmet Erdönmez, dünyayı gezerek oluşturduğu koleksiyonununda yer alan klasik otomobillere paha biçilemiyor. 1959, 1934 ve 1926 model klasik otomobiller çok yakında Pars Anadolu Müzesi’nde sergilenmeye başlayacak.

Erdönmez, “Elimde 3 tane koleksiyonluk araç var. Bir tanesi 1934 model Doge, diğeri 1926 model Amilcar, bir de 1959 model Mercedes var. Doge, Bursa Belediye Başkanı Edip Rüştü Akyürek’in arabası ve belediyeye gelen protokolün bu arabayla gezdirildiği bir otomobil. Diğeri 1926 model Amilcar, Fransız yapımı bir otomobil, ayrıca el yapımı. Mercedes ise İstanbul’da Almanya Konsolosluğu tarafından kullanılmış."

Makam aracı: Doge

Doge marka otomobilinin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Erdönmez, “İçlerinden en çok ilgimi çeken 1934 model Doge. Bursa Belediye Başkanının otomobili, Bursa’ya hizmet vermiş. Tabii ki 1926 model otomobilin çok daha tarihi değeri olabilir. Ama Bursa’da hizmet verdiği için 1934 model Doge benim için daha anlamlı. Plakasına dikkat ederseniz ‘234 H’ şeklindedir. Bu plakadaki ‘H’ husisi anlamına gelir. Orijinal plakası değil ama bir hurdacıyı dolaşırken bu plakayı gördüm ve bu otomobile uygun olduğunu düşündüm. Hurdacıdan alıp araca taktım ama çok yakıştı. Bursa festivallerinde kortejin başında bu arabalar dikkat çeksin diye önde gidiyordu. Bazı yurt dışından gelen misafirlerimizi araçların içine alıyorduk. Onlar da herkesi selamlıyorlardı. Bu tür etkinliklerde çok kullanıldı” diye konuştu.