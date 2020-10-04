Pakdemirli'den 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı

04 Ekim 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık olarak hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için çalıştıklarını belirterek, "Yerel yönetimlerimize hayvan bakımevi yapımı maksadıyla desteklerde bulunuyoruz. Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi maksadıyla kanunda değişiklik yapma çalışmalarımız Mecliste sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak hem sokak hayvanları hem de yaban hayvanları için çalıştıklarını belirten Pakdemirli, şu açıklamayı yaptı:

"Yerel yönetimlerimize hayvan bakımevi yapımı maksadıyla desteklerde bulunuyoruz. Yine hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi maksadıyla kanunda değişiklik yapma çalışmalarımız Mecliste sürüyor."

Pakdemirli, yaban hayatını desteklemek maksadıyla üretim merkezlerinde üretilen yabani hayvanları ve kanatlıları doğaya saldıklarını, 2012 yılından bu yana yaralanmış ve güçten düşmüş yaklaşık 30 bin yabani hayvanın tedavisinin tamamlanarak doğaya bırakıldığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde yarın Çamkoru Tabiat Parkı'nda düzenlenecek programda, tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarını ve biyolojik çeşitliliği desteklemek maksadıyla üretimi yapılan keklik ve sülünleri doğaya bırakacak.

Kaynak: AA