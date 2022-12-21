Pakize Suda hayatını kaybetti! Ölüm nedenini yeğeni duyurdu

Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda hayatını kaybetti.

Hakkında sürekli ölüm haberi çıkan Suda'nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı. Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeğeni vasi olarak atanmıştı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçtiğimiz aylarda Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti. Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde, 'Siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi. Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde..

Pakize Suda kimdir?

Pakize Suda 23 Nisan 1952'de İzmir'de doğdu. Girit Türklerinden olan Suda, 17 yaşında Ege güzeli seçildi. Çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programını ve Habertürk'te Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu. Ardındam TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı.

Hürriyet ve Habertürk'te de köşe yazısı yazan Suda, hastalığı nedeni ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakım evinde kalmaktaydı. Demans hastalığı ile mücadele eden Suda'nın hastalığının ilerlemesi sonucu kimseyi hatırlamadığı belirtilmişti.

Oynadığı filmler

1971: Feride

1972: Tarkan: Altın Madalyon

1985: Ayrılık Acısı

2007: Çılgın Dersane

Oynadığı diziler

1998: Erguvan Yılları

2002: Pembe Patikler

2003: Hayat Bilgisi

2005: Davetsiz Misafir

2006: Sevda Çiçeği

Sunduğu programlar

Dobra Dobra

Her Şeyi Konuşalım

Konuşa Konuşa

Lezzet Yolculuğu

Lezzete Yolculuk

Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim

Pakize Suda İle Gece Yarısı

Pakizeli Günler

Söylemezsem Olmaz

Türkiye Konuşuyor

Kitapları

Ağız Tadıyla Sevişemedik

Yenmiş Yutulmuş Sözler