Pandemide evlilik oranı yüzde 10.1 azaldı

Kişilerin uzaktan çalışma ve karantina kapsamında daha fazla evlerinde ve bir arada kaldıkları COVID-19 ile mücadelede evlilikler de etkilendi. İlişkisine yeni bir gözle bakıp, eşini daha iyi tanımayı ve nitelikli vakitler geçirmeyi tercih edenler olduğu kadar ilişkisini noktalamayı seçenlerin de olduğunu aktaran Sevgi Keleş, TÜİK verilerine göre boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında 13,8 azalarak 135 bin 22 olduğunu belirtti. Yalnız evlilikler değil, ilişkilerde de ileriye dönük planların ertelendiğinin gözlemlendiğini söyleyen Keleş, evlenen çiftlerin sayısının 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 olduğunu belirtti.

Kişinin kendisine alan açması önemli

Ailelerin bu süreçte daha fazla olumsuz etkilenmemesi için önerilerde bulunan Keleş, birlikte sık zaman geçirmek ilk etapta eğlenceli görünse de zihnin yapısı gereği ardışık geçen 8 günden sonra kişilerin kendini sıkışmış hissettiğini ifade etti. Bunun da ilişkilerde sebepsiz tahammülsüzlüğe yol açabildiğine değinen Keleş, “İlişkilerde daha dingin ve dengede kalmak için her gün 45 dakika kişilerin kendilerine zaman ayırmasını ve evin belli bir köşesinde kişisel alan oluşturması bunların önüne geçecektir” dedi.

Hızlı kararlara dikkat edilmeli

Boşanma, ilişkiye ara verme ya da bitirme gibi ciddi konularda hızlı kararlar almamak gerektiğinin altını çizen Keleş, “Çiftlere konuyu objektif şekilde değerlendirmeli. Bu süreçte objektif davranmak kolay değil, bunun için ortam değişikliği yapmak, uzman desteği almak ilişkinize çok yönlü açıdan bakmanızı sağlayacaktır. Ani alınan kararlar uzun vadede içinde bulunduğunuz durumu daha karmaşık hale getirebilir” diye konuştu.

Pandemi ve yeni geçilen kontrollü normalleşme sürecinde değişen çalışma ve günlük hayat düzeninde ilişkilerin etkilenmesi ve evrilmesi olağan olduğuna vurgu yapan Keleş, “Çiftlerin bu süreçte ilişkilerini olumlu çizgide tutmak için gayret göstermelerinin önemli. Bu amaçla eşlerin birbirinin iyi yönlerine odaklanmalarını ve birbirlerine hoşgörülü yaklaşmalılar” şeklinde konuştu.