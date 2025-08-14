Paralimpik bisikletçi William Bjergfelt, Konya Velodromu’nda dünya rekoru kırdı

Birleşik Krallık’tan paralimpik bisikletçi William Bjergfelt, Konya Velodromu’nda düzenlenen saat rekoru denemesinde tarihe geçti.

Bjergfelt, 1 saat içerisinde 206 tur atarak 51,500 kilometre kat etti ve 51,471 km/saat ortalama hız ile dünya rekoru kırdı.

Bu derecesiyle, 2014 yılında İtalyan sporcu Andrea Tarlao’nun 47,569 km/saatlik performansını geride bırakarak UCI Masters Hour Record’un yeni sahibi oldu.

Türkiye’nin ilk ve tek olimpik velodromu olan Konya Velodromu, bugüne kadar birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparken, bu kez bisiklet sporunun en prestijli dayanıklılık testlerinden biri olan saat rekoru denemesine sahne oldu.