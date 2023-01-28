Paris Moda haftasından iki unutulmaz defile

Fantastik defile için Grand Palais Éphémère seçildi. Sanatçı koleksiyonu oluştururken Gabrielle Chanel’in 31, rue Cambron’da bulunan dairesinin etrafına ki hayvan heykellerinden ilham aldı ve karton ve ahşap hayvan figürlerini öne çıkarttığı bir şov hazırladı.

Swarovski kristaleri ve aslan kafası

Schiaparelli’nin defilesi, Chanel’in şehir meydanındaki geçit töreniyle tam bir tezat oluşturan Dante’nin Inferno’sundan ilham aldı ve bir motif olarak hayvanların farklı kullanımlarını izlettirdi. Schiaparelli, Paris Moda Haftası’nı, internette çok konuşulup eleştirilen Sürrealist sergisiyle başlattı. Sansasyon yaratan Doja Cat’in vücudunun 30.000 kırmızı Swarovski kristaliyle kaplı olmasının yanı sıra hayvan kafalarının gerçekçi kopyalarını içeren üç kıyafet vardı, bunlardan biri de aslan kafasıyla birleştirilen tasarım oldu.