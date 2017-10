Patronlar sporla stres atıyor

07 Ekim 2017

Patronlar, yoğun ve sıkıntılı iş hayatının beraberinde getirdiği stresten binicilik, golf, yüzme ve yürüyüş gibi sporlarla kurtulmaya çalışıyor.



Milyon dolarlık imzalarla binlerce çalışanın ve şirketinin geleceğine her gün yeniden yön veren patronların spor tercihlerini derlendi. İş gereği yurt dışına sıkça seyahat yapan patronlar, aileleriyle geçirdiği zamanı iple çekiyor.



Aile, iş ve toplumsal sorumluluk çalışmalarından kendilerine kalan zamanı verimli kullanma konusunda dikkatli davranan liderler arasında yürüyüş yapmayı seven de var, at binmeden yapamayan da...

Eczacıbaşı at biniyor

Toplam 48 kuruluşu, 12 bin 750’nin üzerinde çalışanıyla başta yapı ürünleri, tüketim ürünleri ve sağlık olmak üzere, gayrimenkul geliştirme, kaynak teknolojileri, madencilik, bilgi teknolojileri ve finans alanlarında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Topluluğunun Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ata binmeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyor.

Zorlu, yaşam enerjisini spordan alıyor

Tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve bilgi teknolojileri, enerji, gayrimenkul, madencilik ve metalürji gibi sektörlerde faaliyet gösteren 60’ın üzerindeki şirket sayısı ve yaklaşık 28 bin çalışan ile dünyada 155 ülkeye ihracat yapan Zorlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu ise nerede olursa olsun mutlaka spor yapıyor. Zorlu Holding'in patronu sabah sporunu yapmadan güne başlamıyor. Yüzmeyi seven Zorlu, yaşam enerjisini spordan alıyor.

Özdemir golf oynuyor

İnşaat, enerji, çimento, turizm, gıda ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir uzun süre tenis oynadı. Özdemir, son yıllarda ise daha çok golfe vakit ayırıyor.

Çalık doğa yürüyüşünü tercih ediyor

Yirmi iki ülkede yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan ve enerji, madencilik, tekstil ve gayrimenkul alanlarına yoğunlaşan Çalık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık çoğunlukla doğa yürüyüşünü ve kitap okumayı tercih ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yürüyüş ve yüzme sporlarıyla deşarj oluyor...