Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini dudak uçuklatan fiyata sattı

Oyuncu Pınar Altuğ’un Boğaz manzaralı dairesi kısa süre önce satışa çıkarıldı. Yoğun ilgi gören konut, kısa sürede alıcı bularak el değiştirdi. Satışın, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 108 milyon TL’ye karşılık geldiği öğrenildi.

Boğaz manzaralı daireler rekor fiyata satılıyor

İstanbul’da son yıllarda özellikle Bebek, Arnavutköy ve Etiler hattında lüks konut fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcıların da ilgi gösterdiği bu bölgelerde, boğaz manzaralı daireler rekor bedellerle satılıyor. Pınar Altuğ’un sattığı dairenin de semtte yapılan en yüksek tutarlı konut satışları arasında yer aldığı belirtildi.

Öte yandan ünlü oyuncunun satışın ardından yeni bir yatırım planı yapıp yapmadığı ya da farklı bir bölgede konut alıp almayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.