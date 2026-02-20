Pop müziğin zirvesi değişmedi: Taylor Swift 2025’in en büyüğü

Milyarder pop yıldızı Taylor Swift, Uluslararası Fonografik Endüstrisi Federasyonu (IFPI) tarafından 2025’in en başarılı sanatçısı ilan edildi. Grammy ödüllü şarkıcı, bu unvanı art arda dördüncü kez kazanırken toplamda altıncı kez listenin zirvesine yerleşti. Başarı ölçümünde dijital platformlardaki dinlenme verileri ile fiziksel ve dijital satış rakamları ele alındı.

Swift’in 2025’te yayımladığı son albümü The Life of a Showgirl, kırdığı satış rekorlarıyla sanatçının üst üste dördüncü kez birinci olmasında belirleyici rol oynadı.

2019-2014 yıllarında da listede ilk sıradaydı

2019 ve 2014 yıllarında da listenin ilk sırasında bulunan Swift, 2022-2025 arasındaki kesintisiz liderlik serisiyle dikkat çekti.

IFPI, değerlendirmelerinde dünya genelindeki fiziksel albüm satışları, dijital indirmeler ve dijital dinleme istatistiklerini esas alıyor. Kuruluş, bu verilerin “sanatçı, albüm ve şarkı performansının dünya genelindeki en kapsamlı görünümünü” sunduğunu belirtiyor.

Tüm zamanların en hızlı satan albümü

IFPI açıklamasında ayrıca bu başarının Swift’in “yaratıcı istikrarını ve yayımladığı projeleri destekleyen uzun vadeli küresel stratejileri” ortaya koyduğunu vurguladı. The Life of a Showgirl, ABD’de tüm zamanların en hızlı satan albümü olurken, dünya çapında da benzer rekorlara imza attı.

Forbes’un tahminlerine göre Swift’in toplam serveti 1,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, onu müzik sektörünün en zengin kadını yaparken; yalnızca müzik kataloğu ve turne gelirlerinin değeriyle milyarder olan ilk isim konumuna taşıyor. Swift, özellikle büyük ilgi gören Eras Turnesi’nin katkısıyla Ekim 2023’te milyarderler kulübüne katılmıştı.