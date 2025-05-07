Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı

Saraybosna'da beyin kanaması geçiren Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, "2,3-3 saat 22/13 yüksek tansiyonla boğuşurken, yüksek basıncın başıma doğru yürüyüp yüzümü karartması, sonra alınüstü başımdan bir delik açıp kan akmaya başlaması, beyin kanamamı, ayrıca inmeyi engelledi. Olmasaydı bu gün aranızda değildim. Dayanışmanız, iyi dilekleriniz için çok sağolun. Sizleri çok seviyorum. Önce sağlık olsun." ifadelerini kullandı.

2,3-3 saat 22/13 yüksek tansiyonla boğuşurken, yüksek basıncın başıma doğru yürüyüp yüzümü karartması, sonra alınüstü başımdan bir delik açıp kan akmaya başlaması, beyin kanamamı, ayrıca inmeyi engelledi. Olmasaydı bu gün aranızda değildim.

Dayanışmanız, iyi dilekleriniz için… pic.twitter.com/c8TnqO4St9 — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 7, 2025

Ne olmuştu?

Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından, önemli açıklamalarla vatandaşları bilgilendiren Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde beyin kanaması geçirmişti.

Saraybosna Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Ercan, 6 Mayıs günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üç saat süren müdahale sonrası tansiyonun 13/7,5'e düşürüldüğünü ve gözlem altında tutulduğunu ifade etmişti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, 10 gün önce kalbine stent takıldığını da kaydetmişti.

Ercan, bugün yaptığı paylaşımda da "2,3-3 saat 22/13 yüksek tansiyonla boğuşurken, yüksek basıncın başıma doğru yürüyüp yüzümü karartması, sonra alınüstü başımdan bir delik açıp kan akmaya başlaması, beyin kanamamı, ayrıca inmeyi engelledi. Olmasaydı bu gün aranızda değildim. Dayanışmanız, iyi dilekleriniz için çok sağolun. Sizleri çok seviyorum. Önce sağlık olsun." açıklamasında bulundu.