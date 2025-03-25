Ramazanda yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasındaki köprü Kızılay'la kuruluyor

Türk Kızılay, 'Kalbimiz Bir, Soframız Bir' sloganıyla Ramazan yardımları arasında yer alan fitre, fidye, iftarlık ve gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına taşıyor.

Ramazan yardımlarıyla el uzatmayı hedeflediği 7.1 milyon insana desteğini sürdüren Kızılay, bağışlarla sağladığı gıda ve nakdi destek iftar sofralarıyla sıcak yemek oluyor.

Bu yıl belirlenen fitre tutarı 180 lira olarak açıklanmıştı. Yardımseverler de fitrelerini Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine doğrudan verebileceği gibi, güvenilir yardım kuruluşları aracılığıyla da ulaştırabiliyor. Fitre ve fidyesini kolay yoldan vermek tüm operatörlerden Ramazan’a özel kullanıma sunulan 1877 numaralı kısa mesaj hattına FITRE, FIDYE, İFTAR veya SAHUR yazarak attığı her mesaj için 180 liralık bağış yapabiliyor. Aşevlerine ve iftar sofralarına destek olmak isteyenler 180 lira öğün bedelinin katları olacak şekilde katkı sunabiliyor. Ayrıca Kızılay kolay bağış uygulamasından da bağışınızla destek olabildiğiniz gibi takibini de yapabiliyorsunuz.

Ramazan ayına özel bağışlar kizilay.org.tr internet sitesi üzerinden, tüm bankalardan, mobil bankacılıktan, şubeler ve temsilcilikler aracılığıyla ya da 168 çağrı merkezi aranarak da yapılabiliyor.